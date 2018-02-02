Китайца обязали снести четырехэтажный самострой в Рехколово

В поселке Рехколово гражданин Китая Цао Чжэн построил четырехэтажный дом, но теперь по решению суда должен будет снести его. Об этом 2 февраля сообщает петербургский Госстройнадзор.

Дом на частном участке площадью 811 кв. м превысил разрешенные параметры: в зоне Т1Ж2-2 (зона индивидуального жилищного строительства) дом не может быть выше трех этажей. Согласований Цао Чжэн также не получал. В результате Пушкинский райсуд 29 января принял решение о сносе самостроя за счет собственника.

На начало февраля в электронном сервисе «Осторожно, самострой!» есть информация о 82 самовольных постройках. Шесть из них были снесены или приведены в соответствие с требованиями закона. Из этих шести два – многоквартирные жилые дома.