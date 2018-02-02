Обвиняемый в пьяной аварии с четырьмя погибшими себя не контролировал

Невский суд Петербурга оставил под арестом Александра Брежнева, «Мерседес» которого убил четырёх сотрудников «Горэлектротранса». Предполагаемый виновник аварии прятки в диване объяснил шоковым состоянием.

Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга 2 февраля, следствие обратилось с ходатайством о продлении Брежневу меры пресечения на два месяца. Из-под стражи на это время его попросили не выпускать. Сам 25-летний владелец «Мерседеса», напротив, просился под домашний арест. Свое поведение после ДТП, сыгравшее в пользу ареста в прошлый раз, объяснил. По его словам, желания скрыться с места происшествия у него не было, но случившееся настолько его впечатлило, что отдавать себе отчет в своих действиях он перестал. Шок, по всей видимости, был затяжной, и в полицию добровольно он так и не явился – через двое суток после аварии сотрудники сами достали его из разобранного дивана в квартире брата.

В отношении многократных административных прегрешений (за два года девять штрафов ГИБДД за превышение скорости) работающий таксистом Брежнев был категоричен: «автомобилями не управлял». Он не стал комментировать обвинение в аварии, убившей четырех человек, и не пожелал давать показания. Однако перед родственниками извинился, выразив свои соболезнования.

Убедить судью ему не удалось, ходатайство следствия удовлетворили. Брежнев останется под стражей до 3 апреля.

Напомним, рано утром 2 декабря прошлого года на углу Искровского проспекта и улицы Подвойского выехавший на красный свет «Мерседес» Брежнева врезался в микроавтобус «Горэлектротранса». Погибли четыре человека, друг Брежнева, оставшийся на пассажирском сиденье, получил тяжелые травмы, но выжил. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения с гибелью более двух человек», санкция до семи лет. Следствие считает, что «Мерседесом» управлял Брежнев, севший за руль после кутежа в клубе. Сам он отрицает и это, и пристрастие к алкоголю.