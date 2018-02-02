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02.02.2018 11:51

Жириновский. Забудьте

Жириновский приехал в Петербург и первым делом решил выступить в жанре «встреча с народом». Встреча была коротка. Лично я испытала катарсис. В смысле – ужас и сострадание.
Жириновский. Забудьте
Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Так получилось, что все то недолгое время, что я живу на свете, Жириновский был. И бытие его было весьма активным. Жвачка «Дональд» и вафли «Куку-руку» исчезли навсегда, сметенные рекой времен, а Жириновский остался. Увидеть его живьем – это все равно что встретиться с детством. Ну и пережить потенциально опасное приключение – кто знает, что он выкинет.

Практика показала – не надо ворошить прошлое.

Возможно, он просто устал. Может быть, растрясло в поезде, на котором он ехал в Петербург из Твери. Но, превозмогая все, едва ступив на петербургскую землю, он решил посетить ТК «Европолис». Встретиться с избирателями. Обычно этот жанр предполагает остроумные ответы на неожиданные вопросы. Но диалога не случилось.

 

Ну логично же: по такой погоде встречаться на улице – нема дурных. Тем более, не чужой ТК, а компании FortGroup, новоизбранного депутата-«жириновца» Борис Пайкина, который в «Европолисе» как дома.

Перед явлением звезды немногочисленную публику разогревали музыкой и танцами специально обученных детей. На подступах специально обученные подростки раздавали партийный мерч. Чертог сиял.

Наконец, к главному входу в торговый центр подъехал кортеж из монструозных черных автомобилей. Жириновский, в плотном кольце крепких молодых мужчин, двинулся на звуки музыки. Сторонники технично организовали вокруг него пустоту, достаточную для того, чтобы камерам было видно, как Жириновский сам по себе шевелится в такт специально обученным детям. Лицо его было воскового, но практически натурального цвета. Как у Ленина в Мавзолее.

Затем политик взобрался на эшафот, установленный слева от эскалатора, возле отдела женских колготок. Первым делом он похвалил торговый центр. Потом – себя.

«Сюда никто к вам кроме меня не придет, – заявил он нескольким десяткам человек, столпившимся у сцены. – Никто из них не будет с вами танцевать. Потому что у них нет такого драйва, как у меня!»

В третью очередь Жириновский похвалил Санкт-Петербург. Потому что Невский проспект лучше, чем Елисейские поля, а жители здесь – красивые и умные. Ура.

«Праздник, танцы и песни продолжаются! – кричал он, слезая со сцены. – Приходите на выборы 18 марта!»

Здесь было бы логично ввернуть «голосуйте за меня», но Жириновский на этот раз почему-то воздержался. Как человек, пришедший в «Европолис» за колготками и случайно попавший на этот праздник, должен был догадаться, что встретил кандидата в президенты своей страны?

Жириновский между тем спустился в народ. Его снова окружили крепкие молодые мужчины. Началось долгое, но неотвратимое движение к выходу. В пути было сделано несколько остановок – к Жириновскому подпускали женщин с детьми, желающих с ним сфотографироваться на память. Фотографирование происходило молча, в полном соответствии с доктриной «не спрашивай – не говори». Никаких лозунгов или громких заявлений. У меня был вопрос, но не было при себе ребенка, и меня подпускать не хотели. Наконец, куча-мала с Жириновским в эпицентре кое-как вползла на эскалатор. Эскалатор, видимо, обалдел и замер. «Перегруз!» – весело воскликнул Жириновский. Еще пара минут ушла на то, чтобы разобраться, кому сдать назад, а кому скакать вперед. Эскалатор ожил. Мне этого времени хватило, чтобы, деликатно растолкав всех, оказаться лицом к лицу с объектом. В меня тут же вцепилось несколько крепких мужских рук, которые начали настойчиво тянуть в две разные стороны. Замелькали тревожные лица депутатов от ЛДПР.

Чего опасались они? Что я подойду еще ближе и увижу – что? Шов, соединяющий голову с туловищем? Муть в зрачках, свидетельствующую, что зомби-апокалипсис уже наступил? Задам главный вопрос жизни, вселенной и всего такого, а Жириновский не найдется, что ответить?

«Это же ваши последние выборы? – выпалила я. Сзади меня дернули уже в три разные стороны. – Скажите им, пусть перестанут меня трогать руками!»

«Кто вам это сказал? – воскликнул Жириновский. И добавил: – Перестаньте там… трогать!»

Хотя, учитывая свою репутацию и жизненный опыт, имел полное право сказать что-нибудь совершенно другое.

«Не обидно будет проиграть Грудинину?» – уточнила я.

«Забудьте о Грудинине! Забудьте о Собчак! 18 марта все за Жириновского», – отрывисто выдал Жириновский. То есть фактически согласился с тем, что борется за по умолчанию обидное для самца человека право быть вторым.

И потек, увлекаемый сторонниками, к выходу.

Уже через минуту все исчезло как дым: толпа, сторонники, агитаторы, брошюрки и футболки. На сцене двое покупателей искали ответ на каверзный вопрос ведущего про ассортимент местных спорттоваров. Люди шли мимо, не задерживаясь.

По странному стечению обстоятельств это был день рождения первого президента РФ Бориса Ельцина.

Злые языки утверждают, что Жириновский уже успел потратить на избирательную кампанию 116 миллионов рублей. В разы больше, чем любой из кандидатов.  

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"


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