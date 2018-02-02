«Группа ЛСР» – лидер рейтинга застройщиков России

Портал «Единый реестр застройщиков» обновил рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем заняла «Группа ЛСР».

За январь «Группа ЛСР» увеличила объемы текущего строительства на 70,8 тыс. кв. м. — c 3,91 млн кв. м. до 3,98 млн кв. м. Отрыв «Группы ЛСР» от ближайшего конкурента составил 3,5%.

Отметим, что в настоящий момент компания возводит 265 домов.

«Группа ЛСР» ведет деятельность в нескольких регионах РФ – Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Сейчас компания реализует ряд масштабных проектов в разных сегментах рынка, среди которых жилые комплексы «Новая Охта», «Цивилизация» и NEVA HAUS в Санкт-Петербурге, «ЗИЛАРТ» и «Лучи» в Москве.

Исследование текущего жилищного строительства Национальное объединение застройщиков жилья проводит на основании данных проектных деклараций и сайтов девелоперских компаний. В результате формируется рейтинг ТОП-застройщиков России – наиболее репрезентативный список ведущих компаний, который за годы своего существования получил признание как в России, так и за ее пределами.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство №78-0304.1-2016 от 13.10.2016, №78--007-0291.1-2016 от 14.10.2016, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

Комплекс «Цивилизация» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство №78-012-0338.1-2016 от 06.07.2017, №78--012-0327.1-2016 от 30.06.2017, №78-012-0337-2016 от 20.04.2016, №78-012-0340-2016 от 25.04.2016, №78-012-0339.1-2016 от 27.06.2017, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

Элитный жилой комплекс NEVA HAUS. - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство разрешение на стр-во №78-013-0360.1-2016 от 13.01.2016, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/neva-haus/documents/

ЖК «ЗИЛАРТ» - застройщик ООО "ЛСР. Объект-М", проектная деклорация на сайте www.lsrrealestate-m.ru, http://zilart.ru/documents

Жилой комплекс «Лучи» - застройщик АО «ЛСР. Недвижимость-М», разрешение на строительство N 77-198000-015472-2017 от 03.10 2017, проектная декларация на сайте http://luchi.moscow/docs