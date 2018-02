В Петербурге резко повысилась концентрация оксида и диоксида азота

В последние дни станции автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха Петербурга показывают резкое увеличение концентрации оксида азота NO и гораздо более опасного диоксида азота — NO2.

Предельная суточная концентрация NO (ПДК) не должна превышать 0,06 мг/куб. м, диоксида — 0,04 мг/куб. м. Но даже на окраине, в Парголово, 1 февраля концентрация диоксида азота в полтора раза превышала ПДК, а оксида — более чем в два с половиной раза. В Новом Девяткино диоксид азота стабильно превышает ПДК, сейчас — почти в два раза, оксид азота резко подскочил вверх 31 января — до 2,5-2,7 ПДК.

Станция на улице Карбышева вообще показывает превышение ПДК по оксиду азота в 4,5 раза, а диоксида — в 2,8 раза. На улице Профессора Попова и проспекте Динамо тот же скачок — диоксида 1,4-1,5 ПДК, оксида азота — 1,8-2 ПДК. На Среднем проспекте В.О. концентрация оксида и диоксида примерно одинаковая — 1,8 ПДК. В центре, на Пестеля, оксида азота в 2,7 раза больше нормы, диоксида — в полтора раза. На Московском проспекте оксида — 2,8 ПДК, диоксида — 1,8 предельной нормы. На Малоохтинском диоксида азота поменьше, почти в пределах ПДК, но оксида азота — 2,8 ПДК. А на Индустриальном проспекте концентрация оксида азота в 4,5 раза выше нормы, диоксида — в полтора. На Тельмана, в Невском районе, диоксида в 2 раза больше нормы, оксида — в три раза. Любопытно, что даже станция на Волхонском шоссе, возле КАД, не показывает такого загрязнения — оксид азота не превышает ПДК, диоксид — не доходит до полутора ПДК.

Причем везде резкий скачок отмечается именно 30-31 января.

В комитете по природопользованию пообещали разобраться в ситуации и ответить на запрос «Фонтанки» в ближайшее время.

Справка:

Оксид азота NO и диоксид азота N2O в атмосфере встречаются вместе, поэтому чаще всего оценивают их совместное воздействие на организм человека. Высокая концентрация NO наблюдается обычно вблизи от источника выбросов. При сгорании топлива в автомобилях и в тепловых электростанциях примерно 90% оксидов азота образуется в форме монооксида азота. Оставшиеся 10% приходятся на гораздо более вредный диоксид азота — бурый, обладающий характерным неприятным запахом газ. Однако в ходе химических реакций значительная часть NO также превращается в диоксид. По мере удаления от источника выброса все большее количество NO превращается в NO2.

Диоксид азота сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание этого ядовитого газа может привести к серьезному отравлению, сенсорным, функциональным и патологическим эффектам. Даже при малых концентрациях, составляющих всего 0,23 мг/куб. м, человек ощущает присутствие этого газа. Эта концентрация является порогом обнаружения диоксида азота. Однако способность организма обнаруживать NO2 пропадает после 10 минут вдыхания, хотя остается сухость и першение в горле.

Кроме того, диоксид азота ослабляет ночное зрение — способность глаза адаптироваться к темноте. Этот эффект наблюдается при концентрации 0,14 мг/куб. м, что, соответственно, ниже порога обнаружения. Также газ вызывает повышенное сопротивление дыхательных путей — то есть увеличивает усилия, затрачиваемые на дыхание, причем при концентрации NO2 всего 0,056 мг/куб. м, что в четыре раза ниже порога обнаружения. Люди же с хроническими заболеваниями легких испытывают затрудненность дыхания уже при концентрации 0,038 мг/куб. м.