В Петербурге резко повысилась концентрация оксида и диоксида азота

В последние дни станции автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха Петербурга показывают резкое увеличение концентрации оксида азота NO и гораздо более опасного диоксида азота — NO2.

Предельная суточная концентрация NO (ПДК) не должна превышать 0,06 мг/куб. м, диоксида — 0,04 мг/куб. м. Но даже на окраине, в Парголово, 1 февраля концентрация диоксида азота в полтора раза превышала ПДК, а оксида — более чем в два с половиной раза. В Новом Девяткино диоксид азота стабильно превышает ПДК, сейчас — почти в два раза, оксид азота резко подскочил вверх 31 января — до 2,5-2,7 ПДК.

Станция на улице Карбышева вообще показывает превышение ПДК по оксиду азота в 4,5 раза, а диоксида — в 2,8 раза. На улице Профессора Попова и проспекте Динамо тот же скачок — диоксида 1,4-1,5 ПДК, оксида азота — 1,8-2 ПДК. На Среднем проспекте В.О. концентрация оксида и диоксида примерно одинаковая — 1,8 ПДК. В центре, на Пестеля, оксида азота в 2,7 раза больше нормы, диоксида — в полтора раза. На Московском проспекте оксида — 2,8 ПДК, диоксида — 1,8 предельной нормы. На Малоохтинском диоксида азота поменьше, почти в пределах ПДК, но оксида азота — 2,8 ПДК. А на Индустриальном проспекте концентрация оксида азота в 4,5 раза выше нормы, диоксида — в полтора. На Тельмана, в Невском районе, диоксида в 2 раза больше нормы, оксида — в три раза. Любопытно, что даже станция на Волхонском шоссе, возле КАД, не показывает такого загрязнения — оксид азота не превышает ПДК, диоксид — не доходит до полутора ПДК.

Причем везде резкий скачок отмечается именно 30-31 января.

В комитете по природопользованию пообещали разобраться в ситуации и ответить на запрос «Фонтанки» в ближайшее время.