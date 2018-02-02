Еще
13:25 02.02.2018
Пришлите свою новость!
13:21
Мечтавших о Финляндии алжирцев отправили в российскую колонию
13:17
Песков попросил прощения за агитацию в пользу Путина
13:09
Правительство утвердило график выдачи жилищных сертификатов на 15 млрд рублей
13:04
Экс-партнер Аршавина получил условно за хищение 400 млн
13:00
Али Ферузу разрешили уехать в Германию
12:58
На Десантников заметили поджигателей машины
12:54
СМИ: Из-за сгоревшей елки в Южно-Сахалинске спустя месяц возбудили уголовное дело
12:51
ВЦИОМ: Большинство россиян не желает признавать гражданский брак официальным
12:43
В Сеть утёк огнеопасный спойлер «Игры престолов»
12:40
Два военных вертолета разбились во Франции
12:37
В Колпино приговорили подростков за преступную экзекуцию с видеосъёмкой
12:29
Петербуржец заплатил за лечение избитой им жены
12:25
Глава ЦИК сделала замечание Пескову за агитацию за Путина
12:23
В Петербурге заметили скворцов, которые не предвещают весну
12:07
В Петербурге хотят ужесточить требования к продаже продуктов
12:05
Документы из Красногвардейского суда Петербурга нашли среди мусора в Морозовке
12:01
Китайца обязали снести четырехэтажный самострой в Рехколово
11:43
Обвиняемый в пьяной аварии с четырьмя погибшими себя не контролировал
11:35
Финская олимпийская сборная застряла в аэропорту Хельсинки
11:33
В Петербурге резко повысилась концентрация оксида и диоксида азота
11:30
В Петербурге увеличилось число вторичных отказов от приемных детей
11:11
Жилью стандартного класса увеличат высоту потолков
11:07
СМИ: Паралимпийский комитет заплатит 500 тыс. евро за восстановление в правах
10:49
Глава совета директоров «Газпрома» заработал на продаже акций компании 5,5 миллионов
10:43
Контрабандное дело владельца Cartier рассмотрят в Петербурге
10:27
В Пулково поймали водителя, сбившего насмерть пенсионерку: он хотел уехать из города
10:17
В России за год стало на 779 тысяч избирателей меньше
09:58
В Петербурге снегоуборщики попали в ДТП дважды за утро
09:50
В Ковалёво полыхала автозаправка
09:43
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков
09:36
На льду Невы искали полураздетого мужчину в банных тапочках
09:27
Гружённый газовыми баллонами фургон врезался в толпу пешеходов в Шанхае
09:14
«Пассажиравтотранс» не заметил вокзальных предупреждений УФАС Петербурга
09:06
Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом
08:55
В Петербурге сильные пробки после снегопада, а водители завидуют карасям
08:43
Обещанием взрыва из ТРК «Норд» в Петербурге выгнали 2,5 тысячи человек
08:33
В Якутии нашли два алмаза массой более 85 карат
08:23
На Лиговском и Жуковского временно закроют парковку, а затем и движение
08:11
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе перешёл в федеральную собственность
08:04
Глава USADA назвал «ночным кошмаром» оправдание российских спортсменов
02:26
"Артмуза" проведет заповедными тропами Карелии и Антарктиды
02:05
«Киберфест» исследует «цифровую облачность»
01:53
Театр Акимова представит комедийную премьеру по Островскому
01:32
National Geographic покажет лучшие снимки России
01:19
Звезда мюзикла «Ленька Пантелеев» выпускает синтетический спектакль по Стриндбергу
00:52
Российские олигархи за январь обогатились ещё на 16,8 миллиарда долларов
00:44
Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом
00:29
Госдеп прокомментировал визит главы СВР Нарышкина в США
00:11
МВФ против повышения зарплат украинцам
00:02
Житель Уссурийска прожил неделю в кабине грузовика, вмёрзшего в реку
01/02
Полиция задержала подозреваемого в краже борсетки у московского министра
01/02
Тиллерсон: Влияние России в Латинской Америке растёт
01/02
МИД РФ предупредил путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США
01/02
Минфин США: В «кремлевский доклад» вошли не только имена
01/02
Поврежденные фонари Марсова поля отремонтируют в 2019 году
01/02
Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль
01/02
В школе Лос-Анджелеса произошла стрельба
01/02
Защита Никиты Белых обжалует приговор
01/02
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался в СК на пытки
01/02
Россия и Швеция поделили пьедестал этапа Кубка Европы по фристайлу в Ленобласти
01/02
На Аляcке откроют отель на ледяной вершине
01/02
Директор ЦРУ: Помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом
01/02
Итальянская федерация футбола: Рассматриваем кандидатуру Манчини на пост тренера сборной
01/02
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии
01/02
Материнский капитал в Петербурге продлят до 2021 года
01/02
В CAS отказались считать оправданных российских олимпийцев невиновными
01/02
Шатов и Анюков заявлены "Зенитом" на Лигу Европы
01/02
Деревянный дом на улице Красной Звезды в Пушкине продали с торгов
01/02
Министра обороны ДНР попытались устранить из гранатомёта
01/02
Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
02.02.2018 11:30

В Петербурге увеличилось число вторичных отказов от приемных детей

Власти Петербурга и общественные организации обеспокоены увеличившимся числом вторичных отказов от приемных детей. Как сообщила на встрече Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге заместитель председателя комитета по социальной политике Смольного Елена Фидрикова, в 2016 году таких случаев было 66, в 2017 – 68.

Эксперты высказались о необходимости не только обязательного прохождения кандидатами «Школы приемных родителей», но и введения сопровождения семьи после усыновления. Также участники встречи предложили разработать инструменты, которые помогли бы тщательнее проводить отбор кандидатов.

Во встрече приняли участие представители Центра помощи семье и детям, социально-реабилитационного Центра «Дом милосердия», Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства «Врачи рядом», благотворительный фонд «Родительский мост», общественного движения «Петербургские Родители».

По данным Смольного, в 2017 году на воспитание в семьи в Петербурге был передан 821 ребенок, из них: под опеку или попечительство – 363 (предварительная опека – 345), по договору о приемной семье – 293, на усыновление – 165.

По данным на 1 декабря 2017 года, в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, находились 1422 ребенка.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК "КВС"
30.01.2018 17:54

Детская эко-площадка в ЖК «G9»: гармония с природой

Ландшафтный дизайн клубного дома «G9» от компании «КВС» предусматривает закрытую придомовую территорию. Помимо оборудованных детской и спортивной площадок будут организованы несколько зон отдыха. В теплое время года дети с удовольствием порисуют цветными мелками на асфальте, а взрослые могут полистать книгу возле дизайнерского фонтана
Автор фото Игорь Евдокимов
26.01.2018 12:42

В Петербурге заработал кабинет реабилитации детей с ревматическими заболеваниями

24 января в Ленинградской областной детской клинической больнице состоялось торжественное открытие специализированного кабинета для реабилитации детей с ревматическими и другими хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Сергей Сульженко/СК «Дальпитерстрой»
25.01.2018 15:22

Компания Дальпитерстрой открыла в Шушарах центр для детей-инвалидов

Просторная квартира площадью 60 кв. м. расположена на первом этаже, имеет отдельный вход и удобный нескользящий пандус. Помещение выделил и адаптировал под нужды детей с особенностями развития главный застройщик микрорайона Шушары – СК «Дальпитерстрой»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге увеличилось число вторичных отказов от приемных детей
«Доброе сердце» поможет маленьким подопечным фонда «Наташа»
В честь пятилетия благотворительного Музея варежки пройдет праздничный фестиваль
В Петербурге начала работу горячая линия для родителей детей с инвалидностью
На подиум в Александринке вышли модели, которым «за»
Читатели «Фонтанки» оперативно помогли паралимпийцу
На сцене ЛДМ покажут благотворительную «Улётную ёлку в стране OZ»
Проекты петербургских НКО представят на форуме в Давосе
20 семей получают помощь по программе «На коне к здоровью»
«Гуманитарное действие» готово протестировать на ВИЧ слушателей «Живой библиотеки»
«Долго и счастливо»: Главный итог – помощь увеличилась вдвое
Раздолье для «Перспектив»
Помогите подарить Артёму надежду
Вспоминая 2017 год
Услышать мамин голос
Помогите начинающим спортсменам с инвалидностью отправиться на соревнования
Слышать за свой счёт
Факт миокарда
Зачем идти на подиум, если тебе «за»
Помогите Никите дожить до операции
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом

Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками

Никита Белых в суде//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

14 губернаторов: от сумы до тюрьмы

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.