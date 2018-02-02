В Петербурге увеличилось число вторичных отказов от приемных детей

Власти Петербурга и общественные организации обеспокоены увеличившимся числом вторичных отказов от приемных детей. Как сообщила на встрече Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге заместитель председателя комитета по социальной политике Смольного Елена Фидрикова, в 2016 году таких случаев было 66, в 2017 – 68.

Эксперты высказались о необходимости не только обязательного прохождения кандидатами «Школы приемных родителей», но и введения сопровождения семьи после усыновления. Также участники встречи предложили разработать инструменты, которые помогли бы тщательнее проводить отбор кандидатов.

Во встрече приняли участие представители Центра помощи семье и детям, социально-реабилитационного Центра «Дом милосердия», Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства «Врачи рядом», благотворительный фонд «Родительский мост», общественного движения «Петербургские Родители».

По данным Смольного, в 2017 году на воспитание в семьи в Петербурге был передан 821 ребенок, из них: под опеку или попечительство – 363 (предварительная опека – 345), по договору о приемной семье – 293, на усыновление – 165.

По данным на 1 декабря 2017 года, в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, находились 1422 ребенка.