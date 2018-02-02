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02.02.2018 11:07

СМИ: Паралимпийский комитет заплатит 500 тыс. евро за восстановление в правах

Паралимпийскому комитету России (ПКР) придется выплатить Международному паралимпийскому комитету (МПК) около 500 тысяч евро за восстановление членства в организации.

Об этом 2 февраля RNS рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков. «Пока конкретных счетов не выставлено. Они собирают эти счета и скоро представят. В целом, по предварительным прогнозам, сумма составит около €500 тыс.», — приводит издание его слова. 29 января МПК допустил российских паралимпийцев до зимних Игр в Пхенчхане, однако выступать они могут только в нейтральном статусе. Однако членство ПКР восстанавливать пока не стали. Среди критериев для восстановления был указан и «бюджет программы реабилитации». ПКР обязан платить по 250 тыс. евро ежегодно, пока он отстранен. И еще по 125 тыс. евро — в течение трех лет после восстановления. Помимо этого российская организация должна оплачивать всю «работу МПК по оценке соблюдения критериев восстановления, включая транспортные расходы, размещение, юридические и другие расходы, понесенные самой рабочей группой МПК или от ее имени». Для этого нужно было внести 500 тыс. евро на счет в Deutsche Bank. Баланс на этом счете не должен был опускаться ниже 250 тыс. евро.

Рожков рассказал, что условия удалось смягчить. «Мы ушли от этого в два конкретных контракта. Первая его часть — компенсация юридических услуг, второе — оплата дополнительных допинг-тестирований», – заявил он. В результате большую часть «платной работы» выполнил сам ПКР.

Справка:

Напомним, МПК в августе 2016-го отстранил российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишил российский комитет членства в организации. В декабре 2017-го отстранение продлили, сославшись на то, что россияне не выполнили все пункты дорожной карты. В МПК подчеркнули, что «видят прогресс, сделанный российским Паралимпийским комитетом», поэтому готовы позволить «чистым» спортсменам принять участие в Играх. Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.


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