СМИ: Паралимпийский комитет заплатит 500 тыс. евро за восстановление в правах

Паралимпийскому комитету России (ПКР) придется выплатить Международному паралимпийскому комитету (МПК) около 500 тысяч евро за восстановление членства в организации.

Об этом 2 февраля RNS рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков. «Пока конкретных счетов не выставлено. Они собирают эти счета и скоро представят. В целом, по предварительным прогнозам, сумма составит около €500 тыс.», — приводит издание его слова. 29 января МПК допустил российских паралимпийцев до зимних Игр в Пхенчхане, однако выступать они могут только в нейтральном статусе. Однако членство ПКР восстанавливать пока не стали. Среди критериев для восстановления был указан и «бюджет программы реабилитации». ПКР обязан платить по 250 тыс. евро ежегодно, пока он отстранен. И еще по 125 тыс. евро — в течение трех лет после восстановления. Помимо этого российская организация должна оплачивать всю «работу МПК по оценке соблюдения критериев восстановления, включая транспортные расходы, размещение, юридические и другие расходы, понесенные самой рабочей группой МПК или от ее имени». Для этого нужно было внести 500 тыс. евро на счет в Deutsche Bank. Баланс на этом счете не должен был опускаться ниже 250 тыс. евро.

Рожков рассказал, что условия удалось смягчить. «Мы ушли от этого в два конкретных контракта. Первая его часть — компенсация юридических услуг, второе — оплата дополнительных допинг-тестирований», – заявил он. В результате большую часть «платной работы» выполнил сам ПКР.