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02.02.2018 10:49

Глава совета директоров «Газпрома» заработал на продаже акций компании 5,5 миллионов

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал все акции компании, которые ему принадлежали.

Об этом 2 февраля пишет РБК. По расчетам издания, прибыль Зубкова составила около 5,5 млн рублей. До 25 января ему принадлежало 0,0007611037% акций «Газпрома», теперь, согласно данным на портале раскрытия корпоративной информации, его доля сократилась до 0%. Пакет акций компании председатель ее совета директоров приобрел 8 и 9 июня 2017-го. Он должен был заплатить за него около 21,5 млн рублей. Если исходить из рыночной оценки стоимости «Газпрома» на день продажи, то Зубков получил за свои акции около 27 млн рублей — и, таким образом, заработал около 5,5 млн рублей.

 


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