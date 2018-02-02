Контрабандное дело владельца Cartier рассмотрят в Петербурге

Ленинградский областной суд определил подсудность уголовного дела в отношении преступного сообщества, лидером которого следователи называют петербургского миллионера Дмитрия Зарубина.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 2 февраля, дело о создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей рассмотрит Куйбышевский районный суд Петербурга. В Ленинградском областном суде постановление Всеволожского городского суда области оставлено без изменений.

По версии следствия, в 2014–2015 годах в Россию под видом дешевых строительных материалов ввозили крупные партии электроники с общей таможенной стоимостью в 1,5 млрд рублей. География охватывала Петербург и область, а нанесенный государству ущерб, как предполагается, превысил 650 млн рублей. Главную роль отводят владельцу петербургского дома Cartier Дмитрию Зарубину. Его арестовали в 2015-м. В деле также фигурирует его бизнес-окружение, но есть и простой кладовщик Ланцетов. Он также проходит по делу Бориса Авакяна – петербургского бизнесмена, сбежавшего за границу и заочно арестованного по аналогичному обвинению. В Следственном комитете полагают, что также идентичны и схемы, по которым Авакян и Зарубин перемещали товары через границу.