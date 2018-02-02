В России за год стало на 779 тысяч избирателей меньше

Число избирателей в России за год уменьшилось более чем на 779 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, по состоянию на 1 января 2017 года в России насчитывалось 109 млн 748 тыс. граждан с правом голоса. За границей находились 1 млн 917 тыс. избирателей.

В январе этого года ЦИК сообщил, что в России насчитывается 108 млн 968 тыс. избирателей, а за границей – 1 млн 875 тыс. россиян.

18 марта 2018 года в России пройдут выборы президента страны.