«Долго и счастливо»: Главный итог – помощь увеличилась вдвое

Благотворительный фонд «Долго и счастливо», помогающий пожилым петербуржцам, подвёл итоги 2017 года. Основной из них - объём помощи, которую оказали горожане пенсионерам, увеличился почти вдвое.

«Главный итог – в прошлом году объем помощи, оказанной пожилым людям, увеличился практически вдвое. Месяц за месяцем растет количество обращений. Но и количество тех, кто помогает, тоже неуклонно увеличивается. И это, во многом, благодаря вашей доброте и низменной помощи! Спасибо большое! – написала «Фонтанке» генеральный директор «Долго и счастливо» Анна Косарева. – Мы глубоко признательны вам за помощь, оказанную подопечным нашего фонда. В вашем лице мы нашли единомышленников и соратников, убежденных в том, что пожилые люди достойны не только глубокого уважения и признательности, но и активной помощи, улучшающей качество их жизни. И это бесценно!».

Отчет, присланный фондом, очень подробный, поименный – по каждому из тех пожилых людей, кто получил помощь. Мы приведем только общие цифры. В 2017 году фондом «Долго и счастливо» была оказана благотворительная помощь на сумму 11 271 161 руб. По программе «Адресная помощь» фонд помог в оплате лекарств и средств реабилитации 43-м подопечным на 3 473 473 рубля. По программе «Ремонт квартир для ветеранов и блокадников» помогли семи подопечным фонда на 864 221 рублей.

По программе «Средства по уходу за лежачими больными» оказана поддержка пациентам трех больниц: Максимилиановской – Городской больницы №28, Городского гериатрического центра, Гериатрического отделения Светогорской районной больницы – на общую сумму 6 063 235 рублей. По программе «Помощь пациентам медицинских учреждений» оказана поддержка пациентам трех медучреждений: Психиатрической больницы е №1 им. Кащенко (мужское и женское гериатрические отделения). Максимилиановской и Городскому гериатрическому центру на общую сумму 870 268 рублей.

«Мы признательны жертвователям, партнерам и волонтерам фонда за возможность сделать жизнь пожилых петербуржцев ярче, – сообщают в фонде «Долго и счастливо». – Благодаря приятным сюрпризам (новой модной одежде, гастрономическим наборам, билетам на концерты и в театры, познавательным экскурсиям, праздничным подаркам) и личному волонтерскому участию, наши подопечные чувствуют себя окруженными заботой и вниманием».

Напомним, фонд «Долго и счастливо» создали два независимых фандрайзера– Анна Косарева и Наталья Шведовченко, у которых есть опыт работы и в бизнесе, и в благотворительности – в таких мощных НКО как ГАООРДИ и AdVita («Ради жизни»). Фонд начал свою работу в апреле 2016 года.

Организация оказывает помощь пожилым людям, которые нуждаются в приобретении современных медицинских приборов и технических средств, не оплачиваемых за счет средств бюджета; высококачественных технических средств реабилитации, стоимость которых превышает выделяемые на эти цели бюджетные средства; дорогостоящих лекарственных препаратов, не входящих в разряд льготных и не оплачиваемых из средств бюджета и т.п. Также фонд оказывает поддержку в улучшении условий проживания для ветеранов, блокадников, инвалидов.

Подробнее о работе фонда можно узнать на его официальном сайте – https://happylong.ru/.