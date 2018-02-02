Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензии у московских ПартнерКапиталБанка и Расчетно-Кредитного Банка. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте 2 февраля.

Расчетно-Кредитный Банк допускал многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Деятельность ООО «РКБ» на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», – объяснили в ЦБ.

Расчетно-Кредитный Банк занимал 184 место в банковской системе страны и является участником системы страхования вкладов.

ПартнерКапиталБанк занимал 469 место в банковской системе. По данным регулятора, бизнес-модель была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа. Также имели место «сомнительные транзитные операции».