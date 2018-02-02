На льду Невы искали полураздетого мужчину в банных тапочках

Одетого не по погоде человека заметили прохожие на Васильевском острове в Петербурге. Рядом с Успенским храмом он вышел на лед и пропал. Отыскать удалось только тапочки для душа.

Как стало известно «Фонтанке», колоритного мужчину увидели на пересечении 15-й линии В.О. и набережной Лейтенанта Шмидта в восемь вечера 1 февраля. Под обещанным синоптиками снегопадом молодой человек в футболке, шортах и обуви на босу ногу спустился к Неве, вышел на лед и направился прямиком к полынье. В руках у него рассмотрели пакет. Не сумев отследить его дальнейший путь, обеспокоенные прохожие позвонили в полицию.

Оперативные службы продвинулись дальше, но легко одетого гуляющего не нашли. Единственным свидетельством его присутствия стали чёрные тапочки для душа.