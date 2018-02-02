Гружённый газовыми баллонами фургон врезался в толпу пешеходов в Шанхае

Автофургон врезался в толпу пешеходов в Шанхае утром 2 февраля. С различными травмами с места происшествия госпитализировали 18 человек.

Машина с газовыми баллонами выехала на тротуар перед кофейней Starbucks в туристическом центре Шанхая, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию района Хуанпу.

Согласно предварительным данным расследования, за рулем находился 40-летний мужчина, являющийся сотрудником шанхайской компании во выпуску изделий из металла Shanghai Jinshu Zhipin. Ранее он не был судим, однако находился под подозрением из-за нелегальной перевозки опасных веществ.

По версии следствия, он курил во время вождения автофургона, из-за чего тот загорелся. Водитель потерял управление, выехал на тротуар и врезался в ограждение перед кофейней, при этом сбив прохожих.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя, которое не успело перекинуться на баллоны с газом.

Генконсульство России в Шанхае пока не предоставило комментария по поводу того, были ли среди пострадавших граждане РФ.