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02.02.2018 09:06

Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом

Полицейские нашли редкое для Петербурга казино, откуда вынесли покерные столы и десятки игральных автоматов.
Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом

Только персонала в квартире находилось 8 человек. «Фонтанка» прикинула прибыль и посмотрела на знаменитый комплекс «Парадный квартал».

По информации «Фонтанки», в ночь на 2 февраля СОБР Росгвардии спилил четыре двери на пятом этаже дома 12 по Греческому. Заметьте, для того, чтобы войти в помещение, нужно было открыть две двери, оказаться в шлюзе, после чего еще раз отворить укрепленные двери.

В результате оперативники «потребительского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вместе с сотрудником Следственного комитета по Центральному району вошли с обыском. В квартире они увидели полноценную рулетку, пять покерных столов, под полсотни игровых автоматов, а из живой силы противника – 8 дилеров и 15 игроков. Другое дело, что посетители пытались уйти через потайную дверь в соседнюю квартиру, где, кстати, располагается самопровозглашенное общежитие для мигрантов, но дальше лестничной площадки они не продвинулись.

Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом

По данным «Фонтанки», это шоу прошло после возбуждения уголовного дела по части третьей статьи 171.2 УК – «Незаконные организации и проведение азартных игр организованной группой». Что касается дохода, то, по мнению следствия, ежедневно казино приносило под 500 тысяч рублей. Все же «Фонтанка» позвонила своим знакомым, кто ранее занимался незаконной игоркой. По их подсчетам, «с такого заведения больше восьми миллионов в месяц не поднимешь». А объясняется это тем, что при рулетке каждые 20 минут должен меняться дилер, впрочем, как и у покерного стола, должна вестись запись игры. Так что ежемесячные расходы тянут на три-четыре миллиона в месяц, если, конечно, не считать взяток покровителям.

– Конечно, если без видеозаписей и с заряженным оборудованием, тогда доход уже серьезнее, – предположил наш собеседник.

Интересно, что в 150 метрах от этого места расположен, как известно, комплекс «Парадный квартал», где квартиры выкуплены как силовиками, так и влиятельными петербуржцами разного жанра деятельности. «Фонтанке» же категорически не удалось узнать ни фамилии, ни хотя бы статусное описание застигнутых врасплох посетителей на Греческом.


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