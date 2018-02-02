В Петербурге сильные пробки после снегопада, а водители завидуют карасям

После мощного ночного снегопада в Петербурге утром 2 февраля значительно уплотнилась загруженность улиц. По шкале «Яндекса» она оценивается в 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. «Неожиданно плотное движение» сервис фиксирует начиная с 5 часов утра.

Автомобилисты, как водится, отметили свежевыпавший снег авариями.

В пробках петербуржцы не только ругаются, но и мечтают, а также обсуждают вопросы лингвистики.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».