Обещанием взрыва из ТРК «Норд» в Петербурге выгнали 2,5 тысячи человек

В Петербурге ищут неизвестного «минера», пообещавшего взрыв торговому комплексу рядом с метро «Проспект Просвещения». На спасение звонивший милостиво дал полчаса.

Как стало известно «Фонтанке», 1 февраля «Норд» на проспекте Просвещения эвакуировали после предупреждения телефонного террориста. Звонок в службе «112» раздался за пару минут до четырех часов вечера. Абонент был лаконичен и сразу перешел к делу: торговый комплекс заминирован, до взрыва осталось 30 минут. Посетителей и персонал – всего 2,5 тысячи человек – в экстренном порядке вывели из здания, и к назначенному времени комплекс опустел.

Торговые залы, служебные помещения и прилегающую территорию проверяли больше полутора часов. Ничего взрывоопасного обнаружено не было, и в начале седьмого вечера «Норд» возобновил работу.

Номер, с которого звонил хулиган, вычислили: его держателем является женщина 47 лет. Самого мужчину пока не нашли.

Напомним, последний раз волна массовой эвакуации накрыла Петербург 28 января. Анонимные звонки о заложенной бомбе поступили на 24 объекта, среди них 12 торговых центров, 5 гостиниц, 4 фитнес-клуба, а также музей и 2 кинотеатра. Эвакуацию провели в 14 зданиях, на улице оказались 17 519 человек. Тогда для звонков использовали номер, обслуживаемый калифорнийским оператором и номер с телефонным кодом «565», ни к одному штату США не относящийся.