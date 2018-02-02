В Якутии нашли два алмаза массой более 85 карат

Два крупных и редких алмаза массой более 85 карат нашли в Якутии на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба компании АЛРОСА.

Один алмаз имеет массу 85,62 карата. Он прозрачный, с желтоватым оттенком, представляет из себя изометричный кристалл октаэдрической формы с мелкими рассеянными включениями. Размеры алмаза — 27,89 мм на 27,20 мм на 27,14 мм.

Второй прозрачный алмаз с желтоватым оттенком весит 97,92 карата, в форме октаэдра с незначительными включениями сульфидов и оливинов в промежуточной и приповерхностной зонах. Размеры алмаза — 26 мм на 17 мм на 21 мм.

Алмаз массой 97 карат Фото: Пресс-служба АЛРОСА

Трубка «Юбилейная» открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов в Якутии. Месторождение является лидером по добыче крупных кристаллов.