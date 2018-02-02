Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе перешёл в федеральную собственность

Морской завод имени Орджоникидзе в Севастополе перешел в федеральную собственность. Распоряжение опубликовано на сайте правительства России 2 февраля. Ранее предприятие принадлежало нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, однако в 2015 году было национализировано в пользу города.

«В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России», — говорится в тексте документа.

Завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.