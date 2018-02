Глава USADA назвал «ночным кошмаром» оправдание российских спортсменов

Глава американского антидопингового агентства (USADA) назвал «ночным кошмаром» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне оправдать 28 россиян, ранее дисквалифицированных за допинг. Об этом Трэвис Тайгарт написал на странице USADA в Twitter 1 февраля.

«Провал МОК в борьбе с беспрецедентной российской атакой на честную игру подорвал общественное доверие в ценности олимпийского движения. Ошеломляющие десятки случаев нарушений на Олимпийских играх не принесли никакой справедливости, и единство Игр было нарушено. Все это воняет, и ночной кошмар для чистых спортсменов продолжается», — заявил Тайгарт.

Напомним, 1 февраля CAS отменил решение об отстранении от Олимпиады 28 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов на Играх в Сочи. Благодаря этому Россия вернула себе первое место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Сочи. В МОК заявили, что то, что российских спортсменов оправдал CAS, еще не означает, что они поедут на Олимпиаду.

