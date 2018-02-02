Госдеп прокомментировал визит главы СВР Нарышкина в США

США могут приостанавливать действие визовых санкций, если это касается национальных интересов страны, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, комментируя визит в Вашингтон директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

"Я могу вам сказать в целом, что если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США", — ответила Науэрт на вопрос журналиста, как Нарышкин въехал в США, находясь под визовыми санкциями.

"Не секрет, что несмотря на наши многочисленные разногласия с правительством России, у нас есть области, где мы должны работать вместе", — продолжила она.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что на прошлой неделе в Вашингтоне побывали руководители ряда российских спецслужб, и это вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц США. Позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посетил Нарышкин — для консультаций с американскими коллегами и обсуждения вопросов борьбы с терроризмом.

По данным газеты, в столицу Соединенных Штатов помимо Нарышкина приехали директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления российского генштаба (структура более известна под своим бывшим наименованием ГРУ) Игорь Коробов. Нарышкин и Бортников, по сведениям WP, встретились с директором ЦРУ Майком Помпео для обсуждения совместной борьбы с терроризмом. О присутствии на встрече Коробова неизвестно. Помимо этого, в Вашингтон был вызван высокопоставленный представитель американской разведки в Москве.

Ранее во вторник лидер сенатского меньшинства уже потребовал от Белого дома объяснений в связи с визитом Нарышкина.

В понедельник министерство финансов США опубликовало список из 210 российских политиков и бизнесменов, которые вошли в так называемый "кремлевский доклад". В него вошло, в частности, все руководство администрации президента России, члены правительства, руководители ряда ключевых ведомств, в том числе Нарышкин.