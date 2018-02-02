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02.02.2018 00:11

МВФ против повышения зарплат украинцам

 

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман высказался против повышения зарплат украинцев в настоящий момент. Об этом пишет УНИАН.

«Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением производительности труда», — сказал Люнгман.

По его словам, власти должны контролировать этот процесс.

«Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики», — добавил Люнгман.


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Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
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30.01.2018 17:32
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