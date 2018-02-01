Полиция задержала подозреваемого в краже борсетки у московского министра

По подозрению в краже борсетки у руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна задержали уроженца Молдовы.

Об этом сообщает ТАСС 1 февраля. В ближайшее время 46-летнему мужчине предъявят обвинение. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

27 января в дежурную часть полиции Москвы обратился сам Хрипун. Он рассказал, что в «Азбуке вкуса» на улице Островитянова неизвестные вытащили из его тележки борсетку, в которой находились банковские карты, документы и 30 тысяч рублей.