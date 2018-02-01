Тиллерсон: Влияние России в Латинской Америке растёт
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о своей обеспокоенности в связи с ростом влияния России в Латинской Америке, передает Reuters.
«Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей», – сказал Тиллерсон.
Он также отметил, что Латинской Америке «не нужны новые имперские силы» на своей территории.
Источник: Газета.ру