МИД РФ предупредил путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США

Министерство иностранных дел России советует гражданам, собирающимся за границу, взвешивать риски быть похищенными спецслужбами США. Текст официального предупреждения опубликован на сайте ведомства.

«Американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру. Количество таких случаев уже достигло четырех десятков. За один только 2017 год по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан», — сказано в документе.

В МИД, в частности, напомнили о российском летчике Константине Ярошенко, «схваченном в 2010 году в Либерии и тайком — в нарушение национального законодательства этой страны и международного права — вывезенном в США».

В предупреждении также говорится, что после экстрадиции в США россияне часто сталкиваются с предвзятым отношением со стороны следствия и суда. «Разными методами, в том числе прямыми угрозами, их пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам», — замечают в МИД.

Несмотря на то что российские посольства и консульства стараются оказать гражданам России необходимую помощь, в МИД просят оценивать все риски пребывания за границей. Особенно, если человек подозревает наличие претензий к себе со стороны американского правосудия. «В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче», — сказано в предупреждении.