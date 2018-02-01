Минфин США: в «кремлевский доклад» вошли не только имена

В минфине США ответили на замечания о «поверхностном» характере «кремлевского доклада» и рассказали, что в его закрытой части содержится подробная информация о людях, попавших в санкционный список. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Закрытая часть была составлена на основе закрытых источников и методов. В совокупности части этого обширного отчета представляют конгрессу, как и было запрошено, полную подробную информацию о соответствующих людях и предприятиях», — говорится в заявлении.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров удивился, что на ознакомление со справочником фамилий, вошедших в опубликованный в США «кремлевский доклад», у Вашингтона ушло пять месяцев.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента Путина, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.