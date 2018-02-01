Еще
01:40 02.02.2018
Пришлите свою новость!
01:32
National Geographic покажет лучшие снимки России
01:19
Звезда мюзикла «Ленька Пантелеев» выпускает синтетический спектакль по Стриндбергу
00:52
Российские олигархи за январь обогатились ещё на 16,8 миллиардов долларов
00:44
Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом
00:29
Госдеп прокомментировал визит главы СВР Нарышкина в США
00:11
МВФ против повышения зарплат украинцам
00:02
Житель Уссурийска прожил неделю в кабине грузовика, вмёрзшего в реку
01/02
Полиция задержала подозреваемого в краже борсетки у московского министра
01/02
Тиллерсон: Влияние России в Латинской Америке растёт
01/02
МИД РФ предупредил путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США
01/02
Минфин США: в «кремлевский доклад» вошли не только имена
01/02
Поврежденные фонари Марсова поля отремонтируют в 2019 году
01/02
Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль
01/02
В школе Лос-Анджелеса произошла стрельба
01/02
Защита Никиты Белых обжалует приговор
01/02
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался в СК на пытки
01/02
Россия и Швеция поделили пьедестал этапа Кубка Европы по фристайлу в Ленобласти
01/02
На Аляcке откроют отель на ледяной вершине
01/02
Директор ЦРУ: Помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом
01/02
Итальянская федерация футбола: Рассматриваем кандидатуру Манчини на пост тренера сборной
01/02
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии
01/02
Материнский капитал в Петербурге продлят до 2021 года
01/02
В CAS отказались считать оправданных российских олимпийцев невиновными
01/02
Шатов и Анюков заявлены "Зенитом" на Лигу Европы
01/02
Деревянный дом на улице Красной Звезды в Пушкине продали с торгов
01/02
Министра обороны ДНР попытались устранить из гранатомёта
01/02
Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018
01/02
Петербургские дороги — в снегу и пробках
01/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 1 февраля
01/02
Автор диссертации о власовцах награждён премией журнала «Звезда»
01/02
«Площадь Ленина» закрыли на проверку
01/02
Хельсинки замело: самолёты и поезда опаздывают
01/02
Telegram вернулся в App Store
01/02
СБУ ликвидировала криптоферму, доходы с которой поступали в ДНР и ЛНР
01/02
Снегопад обрушится на Петербург в ночь на пятницу
01/02
В Петербурге скончался участник «Поп-механики» художник Красев
01/02
Путин видит возможность для снижения цен на бензин
01/02
«А ты пиши-пиши, что-то после тебя останется»: вышел трейлер «Довлатова»
01/02
В Финляндии создан остров только для женского отдыха
01/02
Смольный выкупит акции ЗСД с «дисконтом» в 2,5 миллиарда
01/02
В Петербурге будут судить подозреваемого в краже женских штучек
01/02
Стивен Кинг готовится посетить Россию
01/02
В Литве задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России
01/02
ТЦ «Норд» вернули покупателям после проверки на взрывоопасность
01/02
Два ДТП задымили и уплотнили Кирочную
01/02
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с оправданием российских спортсменов
01/02
Вишневский: Общественников пустят на стройку на Фарфоровском кладбище
01/02
В петербургском роддоме открыли бесплатные «еврородилки»
01/02
Россиян предупреждают об «охоте» на них спецслужб США
01/02
В Петербурге после давления СМИ и общественности отменили концерт Захара Мая
01/02
В ТЦ «Норд» на проспекте Просвещения ищут бесхозный предмет
01/02
«Пилон» хочет получить с «Метростроя» 285 млн рублей за Яхтенный мост
01/02
Парк «Аэрофлота» пополнят 50 российских самолетов МС-21
01/02
Омские батюшки сядут за руль бронетехники
01/02
Подачу тепла в сотню домов Красногвардейского района ограничил превентивный ремонт
01/02
ТЦ «Норд» на Просвещения эвакуируют из-за пожарной сигнализации
01/02
Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками
01/02
Новые автоматы от «Калашникова» поступят в российскую армию до конца года
01/02
В Петербурге бывший чиновник объявлен в розыск по делу о заказном убийстве
01/02
В СК усомнились в компетентности прокуроров по делу Елены Мисюриной, осужденной за смерть пациента
01/02
«Проспект Просвещения» проверяли полтора часа
01/02
«Искусство лизать», «Дурдом», «Пропаганда»: Федор Чистяков рассказал о новом альбоме
01/02
Колобков: Олимпийский комитет просит МОК допустить российских спортсменов до Игр-2018
01/02
На "Технологическом институте" умер пассажир
01/02
В Ленобласти лесовоз таранил локомотив
01/02
Президента в Северной столице выберут с помощью КОИБ на 473 участках
01/02
«Новую газету» оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за приема на работу Али Феруза
01/02
Суд отказался расторгать 3-летний контракт на перевозку депутатов ЗакСа
01/02
ФАС: внутренний роуминг в России исчезнет к июлю
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
01.02.2018 22:55

Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль

 

Федерация футбола Украины (ФФУ) сообщило об отказе от квот на билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. ФФУ также не будет проводить аккредитацию украинских журналистов на этот турнир.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня – 15 июля 2018. Об этом было сообщено ФИФА 26 января. Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018», — говорится в сообщении.

Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) Зураб Аласания в интервью изданию «Телекритика» заявлял, что компания откажется от показа матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, «даже рискуя отставкой».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль
Итальянская федерация футбола: Рассматриваем кандидатуру Манчини на пост тренера сборной
В CAS отказались считать оправданных российских олимпийцев невиновными
Шатов и Анюков заявлены "Зенитом" на Лигу Европы
Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с оправданием российских спортсменов
Колобков: Олимпийский комитет просит МОК допустить российских спортсменов до Игр-2018
Мутко: Россия постарается отправить оправданных спортсменов на Олимпиаду-2018
Мария Орлова: Теперь будем бороться за то, чтобы поехать на Олимпиаду
МОК: То, что российских спортсменов оправдал CAS, не означает, что они поедут на Олимпиаду
Как нам вернули победу в Сочи и почему это не поможет в Пхенчхане
Мария Орлова: Нас наконец выслушали
Запах побед и хирург Манчини
Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге
Борис Ротенберг: Два раза горел в машине. На меня даже машины сверху падали
Последние олимпийские надежды
Не Олимпиада и была. В России снова заговорили о бойкоте Пхенчхана
СКА побеждает и не верит в проклятья
Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы
Руки прочь от Дзюбы!
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками

Никита Белых в суде//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

14 губернаторов: от сумы до тюрьмы

Готовы ли вы жить и работать в Арктике?

Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.