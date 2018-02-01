Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль

Федерация футбола Украины (ФФУ) сообщило об отказе от квот на билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. ФФУ также не будет проводить аккредитацию украинских журналистов на этот турнир.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня – 15 июля 2018. Об этом было сообщено ФИФА 26 января. Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018», — говорится в сообщении.

Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) Зураб Аласания в интервью изданию «Телекритика» заявлял, что компания откажется от показа матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, «даже рискуя отставкой».