Защита Никиты Белых обжалует приговор

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов заявил, что представители защиты экс-губернатора планируют обжаловать приговор, вынесенный судом

«Белых не согласен ни с приговором, ни с квалификацией, ни с мерой наказания», — заявил адвокат экс-губернатора, сообщает "Газета.ру".

Он также отметил, что Белых привезли в суд из больницы «Матросской тишины» в сопровождении терапевта и анестезиолога, которые каждые два часа проводили обследование. Он добавил, что сторона защиты настаивала на оправдании Белых, и намерена обжаловать приговор.

Ранее суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима и штрафу.