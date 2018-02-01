Задержанный в Петербурге анархист пожаловался в СК на пытки

Левый активист Виктор Филинков, которого подозревают в участии в террористическом сообществе, подал в Следственный комитет заявление о пытках со стороны сотрудников силовых структур. Об этом «Фонтанке» 1 февраля сообщил его адвокат Виталий Черкасов.

Ранее Филинков заявил, что сотрудники ФСБ выбивали из него признательные показания с помощью электрошокера. Позже в СИЗО члены Общественной наблюдательной комиссии обнаружили на теле задержанного многочисленные ожоги и гематому на щиколотке.

По версии следствия, Филинков, петербуржец Игорь Шишкин и неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, якобы приняли участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть» для подготовки насильственного захвата власти и вооруженного мятежа. Дело возбуждено 24 января 2018 года по статье 205.4 УК «Участие в террористическом сообществе». Расследование связывают с деятельностью оппозиционера Вячеслава Мальцева и запрещенного в России движения «Артподготовка».

ФСБ Петербурга засекретила материалы производства.