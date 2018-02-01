Директор ЦРУ: Помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом

Директор ЦРУ Майкл Помпео признал, что хотя Россия и является противником США, помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом.

"Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом", — написал Помпео в письме на имя лидера демократов в сенате Чарльза Шумера. Об этом сообщает РИА Новости.