Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Соответсвующее решение вынесла 1 февраля судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко.

Как сообщает «Лента.ру», Белых также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. Осуждённый не сможет занимать госдолжности на протяжении трех лет.

Заседание несколько раз прерывалось из-за плохого самочувствия Былых, несмотря на это подсудимый слушал приговор стоя. Суд признал бывшего главу Кировской области виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Отметим, в своем последнем слове 26 января Белых опроверг вину по всем инкриминируемым эпизодам. Гособвинение просило его приговорить к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей.