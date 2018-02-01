Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Соответсвующее решение вынесла 1 февраля судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко.
Как сообщает «Лента.ру», Белых также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. Осуждённый не сможет занимать госдолжности на протяжении трех лет.
Заседание несколько раз прерывалось из-за плохого самочувствия Былых, несмотря на это подсудимый слушал приговор стоя. Суд признал бывшего главу Кировской области виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Отметим, в своем последнем слове 26 января Белых опроверг вину по всем инкриминируемым эпизодам. Гособвинение просило его приговорить к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей.
Справка:
По версии следствия, бывший губернатор Кировской области получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. Из них 200 тысяч – от предпринимателя Альберта Ларицкого в 2011 – 2012 годах за обещание взять под крыло фирму последнего, а также дать его инвестиционным проектам приоритетный статус. В то время бизнесмен владел ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес». В 2013 году Ларицкого сменил Юрий Судгаймер. Дела в компаниях пошли плохо. Никита Белых, оценив масштаб коммерческой трагедии, попросил еще 400 тысяч евро. Как говорится в материалах уголовного дела, за эти деньги тогдашний губернатор дал слово Судгаймеру спасти фирмы от порчи лесных участков и парализации предпринимательской деятельности.