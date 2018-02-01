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01.02.2018 21:37

В CAS отказались считать оправданных российских олимпийцев невиновными

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб не исключил, что оправданные российские спортсмены могут быть виновны в нарушении антидопинговых правил. Его слова приводит Newsday.

«Решение CAS не означает, что 28 оправданных российских спортсменов ни в чем не виновны. Но из-за недостаточного количества доказательств апелляции будут удовлетворены, аннулированы все санкции, и их индивидуальные результаты, показанные в Сочи, будут восстановлены», — заявил Риб.

Ранее 1 февраля CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014. Их результаты с сочинской Олимпиады были оставлены в силе, в связи с чем сборная России вернулась на первое место в неофициальном медальном зачете.

В ноябре МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил 43 российских участника ОИ-2014. Их результаты на тех Играх были аннулированы, а все они пожизненно отстранены от Олимпиад. В результате решений комитета Россия потеряла первое место в медальном зачете, лишившись 13 наград.

Источник: Лента.ру


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