Шатов и Анюков заявлены "Зенитом" на Лигу Европы

"Зенит" сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В список "А" вошли 25 футболистов, в их числе оказались вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов, которые сегодня были внесены в заявочный список "Зенита-2".

Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;

Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

Первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против шотландского «Селтика» сине-бело-голубые проведут 15 февраля в Глазго, ответный — 22 февраля на стадионе «Санкт-Петербург».