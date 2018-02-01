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Чемпионат мира по футболу 2018
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01.02.2018 20:09

Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018

Эрмитажный кот Ахилл вновь станет оракулом. Он предскажет результаты матчей чемпионата мира по футболу-2018, который пройдут в Петербурге.

Об этом «Фонтанке» 1 февраля сообщил источник в Эрмитаже. В «Республике кошек» уточнили, что Ахилл уже готовится к важной миссии — на следующей неделе он отправится в ветеринарную клинику на профилактические мероприятия.

hermitagemuseum.org

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Напомним, эрмитажный кот уже предсказывал итоги матчей во время Кубка конфедераций, который проходил в прошлом году в Петербурге. Мария Халтунен, пресс-секретарь эрмитажных котов, тогда говорила: «Из трех претендентов на роль оракула мы выбрали Ахилла за его красоту, покладистый характер и умение угадывать. Он совершенно глухой, поэтому не боится толпы и шума. Мы считаем, что Ахилл отлично справился с поставленными перед ним задачами». Поспорить с ней сложно: кот-оракул верно предсказал исход всех матчей, проходивших в Петербурге, кроме одного — между Камеруном и Австралией. Он закончился в ничью, а такого варианта кот выбрать не мог.


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