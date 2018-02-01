«Фонтанка» за 60 секунд — 1 февраля

Сначала о погоде – на город идёт мощный снегопад. Резкое потепление обещает жителям Северной столицы гололедицу и снежные накаты. Город бросит на борьбу со стихией 800 спецмашин.

Главная спортивная новость дня – не все российские спортсмены сидят на допинге. По крайней мере, это не доказано. Результаты 28 отечественных олимпийцев на Играх в Сочи восстановлены по решению суда. Спустя 4 года после триумфа на Играх, и допингового скандала, Россия вновь первая в общем зачете. Чистые спортсмены уже рвутся в Пхенчхан.

Что будет, если России запретить занимать за рубежом деньги? Ответ на этот вопрос ищут в США, готовя новые санкции после «Кремлевского доклада». При неблагоприятном развитии событий директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан дает стране не более 5 лет хорошей жизни.

Жители сотни домов Петербурга неожиданно для себя сменили управляющую компанию. Как выяснили горожане — инициатором общих собраний о замене УК стали они сами. На провалы в памяти жильцы не жалуются, поэтому делом заинтересовалась прокуратура.

Рельсы трамвая «Чижик», который уже с 1 марта должен начать возить жителей Петербурга, держатся на подкладках, которые можно просто сломать руками. Производственный брак уже признали и крепеж меняют. Однако видео всё равно показательное.

Если соберетесь в кино, то с сегодняшнего дня можно увидеть будущего обладателя "Оскара", пока он этого "Оскара" еще не получил. Во всяком случае, так считает обозреватель «Фонтанки» Иван Чувиляев.

У «Фонтанки» же свое кино. Впечатленные новостью о «Карточном домике» без Кевина Спейси, попытались заменить его и в других фильмах.