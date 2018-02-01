Петербургские дороги — в снегу и пробках

Морозная и снежная погода принесла в Петербург вечерние пробки. Городские дороги «покраснели» на 9 баллов.

По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», вечером 1 февраля плотность движения в Петербурге превысила обычную на 2 балла. В пробках застряли автомобилисты на Лиговском и Витебском проспектах, шоссе Революции и Рябовском шоссе, набережной Обводного канала, Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных, Выборгском шоссе. А на Пискаревском проспекте затор и вовсе достиг максимума в 10 баллов.

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