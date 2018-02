Telegram вернулся в App Store

Мессенджеры Telegram и Telegram X снова доступны для скачивания в интернет-магазине App Store. Об этом в 19.00 сообщил в своем микроблоге в Twitter Павел Дуров.

В ночь на 1 февраля Apple удалила два варианта мессенджера Telegram из собственного магазина из-за некоего «недопустимого контента».

Основатель сервиса Павел Дуров не стал вдаваться в подробности, что именно не устроило компанию, однако пообещал, что приложения cтанут доступны, как только Telegram получит разрешение.

Telegram is back in the AppStore after being absent there since midnight CET.



Every day 500,000+ users download Telegram for Android and another ~100,000 download Telegram for iOS.



Check out yesterday’s update for both platforms: https://t.co/AVsELnpOGK