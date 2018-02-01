СБУ ликвидировала криптоферму, доходы с которой поступали в ДНР и ЛНР

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации криптоферм в Киеве и Черкассах, доходы от которых поступали в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Как сообщили в СБУ 1 февраля, им удалось установить, что группа граждан России и Украины организовала в Киеве и Черкассах «фермы» по майнингу криптовалют. Цифровую валюту конвертировали в обычную, которую перечисляли в ЛНР и ДНР. СБУ считает, что деньги шли на «финансирование незаконных вооруженных формирований» и «поддержку интернет-ресурсов с антиукраинской пропагандой». При этом оборудование для майнинга контрабандой переправляли из России на Украину.

Общую стоимость изъятого оборудования в прокуратуре Украины оценили в 4 млн долларов. Причем уточнили, что задержанные «фермеры» не платили за потребляемую электроэнергию.