Суд доказал, что Сабадаш реальный Мэн

Спрятанные водочным императором на острове Мэн самолеты арестованы в счет долга и готовятся уйти с молотка. Российские суды оттачивают эффективную методику деофшоризации миллиардеров.

Александр Сабадаш после приговоров за экономические преступления последовательно теряет активы. После ареста целой деревни в Карелии правосудие дотянулось до бизнес-авиации, зарегистрированной на ошфорные компании. Запрос на остров Мэн рассекретил конечного бенефициара двух самолетов стоимостью по 30 млн долларов.

О симпатиях Александра Сабадаша к офшорам говорилось немало. В Петербурге, например, на судебном процессе по хищению денег банка «Таврический» связи экс-сенатора с Сейшельскими островами был посвящен целый раздел. Считалось, кредиты, оформляемые на близкие Сабадашу фирмы, частично выводились за рубеж. Дотянуться, правда, до офшоров не представлялось возможности, но способ, кажется, найден.

По данным картотеки Мещанского райсуда Москвы, одним из кредиторов бизнес-империи Сабадаша был банк ВТБ. В 2016 году к предпринимателю был подан иск на взыскание более 7 млн евро. Сабадаш выступал поручителем по кредитам, выданным его комбинату «Выборгская целлюлоза» в 2007-2010-х годах. К 2014-му платежи приостановились, Сабадаша арестовали по обвинению в незаконном возмещении НДС.

Поиски активов приводили судей в самые разные уголки страны и мира. Например, Смольнинский суд Петербурга отыскал карельскую деревню Вятиккя, которая почти целиком принадлежит Сабадашу.

Мещанский суд, рассматривая иск ВТБ, получил информацию о вероятном нахождении имущества Сабадаша на острове Мэн. Это владение Британии в Ирландском море, славится старейшим парламентом в мире и является одним из крупнейших офшоров Европы.

Мэн, как следовало из документов, приютил два бизнес-джета Gulfstream G550 и Gulfstream G200 с регистрационными номерами M-Bjep и M-Nice. Самолеты оформлены на одноименные фирмы, агентом которых является местная компания Integrated-Capabilities Limited (ICL).

О принадлежности самолетов к Александру Сабадашу судачили на авиационных форумах, но цепочка юрлиц прямую связь утаивала. Для документального подтверждения фактических собственников ICL из России было направлено ходатайство в островной суд. Оно было удовлетворено, компанию обязали раскрыть информацию о бенефициаре. По данным «Фонтанки», 30 января 2018 года на активы ICL, имеющие отношение к Сабадашу (самолеты и акции), был наложен арест.

Формально предприниматель джеты еще не потерял. Но вероятность того, что на острове Мэн признают решение Мещанского суда о взыскании 7 млн евро, довольно высока. Самолеты могут быть реализованы в счет погашения долга. Стоимость Gulfstream G550 (двухмоторный реактивный самолет, всего их создано около полутысячи за двадцать лет) составляет около 30 млн долларов, но необходимо делать поправку на амортизацию и возраст. M-Bjep, например, выпущен в 2005 году, M-Nice – в 2011-м.

В пресс-службе ВТБ «Фонтанке» подтвердили информацию об аресте островным судом имущества Сабадаша:

«Мы приветствуем это решение и в ближайшее время намерены инициировать процесс признания решения Мещанского суда на острове Мэн. Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью – возврат кредитных средств всеми доступными методами в соответствии с законодательством, в том числе за счет реализации арестованного имущества должника».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»