Снегопад обрушится на Петербург в ночь на пятницу

В конце рабочей недели автолюбителям Северной столицы обещают гололедицу и снежные накаты.

Как сообщили 1 февраля в Гидрометеоцентре по Северо-Западу, в ночь на пятницу в Петербург придёт сильный снегопад, который задержится до вечера. Из-за осадков ожидается осложнение обстановки на дорогах, возможно образование гололедицы и снежных накатов.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, на ночную уборку улиц в городе выйдут 800 спецмашин.

«Первостепенная задача – промести улицы, обеспечив беспрепятственное движение транспорта и пешеходов. Крупные магистрали техника будет проходить уступом в несколько машин, на тротуары выведут малогабаритные подметальные машины. Скользкие места дорожники обработают противогололедными материалами», — уточнили чиновники.

Днём 2 февраля расчистка улиц и вывоз снега будут продолжены. Где работает снегоуборочная техника, петербуржцы могут выяснить по интерактивной карте на сайте комитета по благоустройству.

Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов предрёк петербуржцам двадцатиградусные морозы в феврале.