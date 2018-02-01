Путин видит возможность для снижения цен на бензин

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас существует возможность для снижения цен на бензин.

Об этом 1 февраля пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». «Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность», – приводит агентство слова Путина. Президент уточнил, что в некоторых регионах повышение цен на топливо связано со сложной доставкой и неразвитой инфраструктурой. Путин пообещал встретиться с главой Федеральной антимонопольной службы и порекомендовать ему следить за ситуацией.

Президент отметил, что цена на нефть держится довольно высоко (около 70 долларов за баррель), однако повышение стоимости бензина связано в первую очередь не с этим. «Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», – пояснил Владимир Путин.

Напомним, с 1 января 2018 года в России вступил в силу закон, повышающий акцизы на бензин класса 5 (Евро 5 – самый экологически чистый стандарт) и дизельное топливо.