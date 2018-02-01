Группа «Эталон» получила разрешение на строительство нового объекта

Группа «Эталон» объявляет о получении разрешения на строительство нового жилого комплекса бизнес-класса в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Новый ЖК бизнес-класса от Группы «Эталон» будет построен на Петровском острове в самом сердце Санкт-Петербурга, всего в 15 минутах езды от исторического центра. Участок под строительство имеет продолжительную береговую линию и находится в непосредственной близости от парков. В окружении расположено множество зон отдыха, включая яхт-клуб, лучшие в городе рестораны, Петровский парк и парки Крестовского острова, стадионы и спортивные сооружения.

Заключение о соответствии проектной декларации 214 ФЗ застройщику еще предстоит получить.