Смольный выкупит акции ЗСД с «дисконтом» в 2,5 миллиарда

Администрация Санкт-Петербурга потратит на выкуп дополнительного выпуска акций ОАО «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) не 5 млрд, а всего 2,5 млрд рублей. Как уточнили 1 февраля в Смольном, именно столько заложено в городском бюджете.

Накануне в сообщении ЗСД говорилось, что общество разместит 502 660 акций номиналом 10 тысяч рублей каждая, общей стоимостью 5,0266 млрд рублей. Однако в Смольном пояснили, что конечная стоимость будет определена советом директоров общества не позднее начала размещения акций дополнительного выпуска.

«Акции будут приобретены на сумму в размере 2,5 млрд рублей – сумма, предусмотренная целевой статьей «Бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр», – заверили «Фонтанку» в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Примечательно, что в 2016 и 2017 годах на те же нужды выделялось на 300 млн рублей меньше — по 2,2 млрд рублей ежегодно.