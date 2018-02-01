В Петербурге будут судить подозреваемого в краже женских штучек

Помады и духи заинтересовали группу неизвестных, проникших в магазин косметики в Петроградском районе Петербурга. С прилавков пропали ароматные флакончики и разноцветные баночки на 920 тысяч рублей. Позже часть похищенного оказалась в машине жителя Северной столицы.

Как сообщили «Фонтанке» 1 февраля в пресс-службе прокуратуры, петербуржца подозревают в краже косметики и парфюмерии. По версии следствия, в октябре 2017 года к магазину «Иль Де Ботэ» в Петроградском районе подъехал автомобиль обвиняемого. Вышедшие из него мужчины направились к витрине с женскими штучками. Разбив стекло входной двери, они проникли в торговый зал, где начали сгребать в сумки духи, кремы и помады. Набрав косметики на 920 тысяч рублей, похитители скрылись.

Позже стражи порядка нашли в машине подозреваемого часть украденной косметики на сумму 80 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Материалы производства 30 января направлены в Петроградский районный суд.