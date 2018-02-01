В Литве задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Трое подозреваемых в шпионаже литовцев, по мнению местного следствия, предоставляли российским спецслужбам информацию о военных и стратегических объектах.

Как пишет 1 февраля издание Lrytas, один из задержанных является госслужащим, который ранее работал в ВВС Литвы. Другой предполагаемый шпион «истребовал информацию о военных объектах, связанных с военно-морским флотом» якобы в интересах своего бизнеса.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. При этом глава военной разведки Литвы Ремигиюс Бальтренас уточнил, что трое задержанных обладали «несекретной информацией». Он также подчеркнул, что с 2014 года в Литве выявили всего 12 человек, которых подозревают в шпионаже. Из них пятеро уже осуждены и приговорены к тюремному заключению.