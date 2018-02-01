ТЦ «Норд» вернули покупателям после проверки на взрывоопасность

Гипермаркет на проспекте Просвещения возобновил работу после проверки безопасности вечером 1 февраля.

Как рассказали «Фонтанке» в ТЦ «Норд», около 18.10 для покупателей вновь открыты все отделы и магазины на территории торгового комплекса. Проверка сообщения о бесхозном предмете заняла полтора часа.

В залах «Норда» около 16.20 сработала пожарная сигнализация, посетителей попросили срочно покинуть здание. К торговому центру подтянулись сотрудники МЧС, полиции и ОМОНа для проверки информации о бесхозном предмете.