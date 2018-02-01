Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с оправданием российских спортсменов
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне оправдать 28 россиян, ранее дисквалифицированных за допинг.
«Хорошо, что реабилитировали наших спортсменов, спасибо. Но не всех, это во-первых. Во-вторых, нам еще есть, над чем работать», — цитирует Путина 1 февраля «Газета.ру».
По словам президента, нужно относиться с уважением «не только к решению суда, которое не может не радовать» и «подтверждает нашу правоту относительно спортсменов, не употреблявших допинг», но и к «той стороне, с которой вы спорили».
«Поэтому я считаю, что нужно относиться к этому без эйфории», — подчеркнул глава государства.
Справка:
Напомним, 1 февраля CAS отменил решение об отстранении от Олимпиады 28 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов на Играх в Сочи. Благодаря этому Россия вернула себе первое место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Сочи. В МОК заявили, что то, что российских спортсменов оправдал CAS, еще не означает, что они поедут на Олимпиаду.