Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с оправданием российских спортсменов

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне оправдать 28 россиян, ранее дисквалифицированных за допинг.

«Хорошо, что реабилитировали наших спортсменов, спасибо. Но не всех, это во-первых. Во-вторых, нам еще есть, над чем работать», — цитирует Путина 1 февраля «Газета.ру».

По словам президента, нужно относиться с уважением «не только к решению суда, которое не может не радовать» и «подтверждает нашу правоту относительно спортсменов, не употреблявших допинг», но и к «той стороне, с которой вы спорили».

«Поэтому я считаю, что нужно относиться к этому без эйфории», — подчеркнул глава государства.