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01.02.2018 18:20

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке элитной недвижимости

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке элитной недвижимости
ПАО «Группа ЛСР»

Для тех, кто желает наблюдать из своих окон исторические панорамы города или жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение.

Только в феврале приобрести квартиру в элитных жилых домах VERONA или «Русский дом» можно со скидкой до 10%. Условия действуют при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке), а также могут суммироваться с одной из выбранных клиентом постоянно действующих скидок.

VERONA – уже готовый дом, имеющий в наличии все атрибуты премиального жилья. Он расположен в самой глубине Крестовского острова – на Морском проспекте. Эффектный фасад в натуральном камне с портиками и рустами; просторные квартиры с гардеробными, большими кухнями-гостиными и потолками более трех метров; охраняемая территория; подземный паркинг с подъемом на лифте на любой этаж.

«Русский дом» находится в шаге от Невского проспекта. Неорусский архитектурный стиль раннего модерна, основанный на опыте древнерусского зодчества и характерный для зданий, построенных на рубеже ХIХ-ХX веков, делает дом яркой доминантой. Разновысокие объемы, связанные в единую композицию, разбивка фасадных плоскостей по горизонтали с выделением цокольной и венчающей частей, остроконечные крыши, стилизация под резьбу на фасадах – основные черты этого интереснейшего стиля. Завершение строительства и передача ключей от квартир – в этом году.

 

Сроки акции – 01.02.2018г. – 28.02.2018г., организатор ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», юр.адрес : 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, лит. Б, пом. 29Н (310), ИНН/ОГРН: 7826090547/1027810227884, Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться на сайте http://www.lsr.ru/  тел (812) 325-01-01

 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс VERONA – застройщик ОАО "СКВ СПб", проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/verona/documents/

Жилой комплекс Русский дом – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/russkiy-dom/documents/

 


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