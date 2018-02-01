«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке элитной недвижимости

Для тех, кто желает наблюдать из своих окон исторические панорамы города или жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение.

Только в феврале приобрести квартиру в элитных жилых домах VERONA или «Русский дом» можно со скидкой до 10%. Условия действуют при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке), а также могут суммироваться с одной из выбранных клиентом постоянно действующих скидок.

VERONA – уже готовый дом, имеющий в наличии все атрибуты премиального жилья. Он расположен в самой глубине Крестовского острова – на Морском проспекте. Эффектный фасад в натуральном камне с портиками и рустами; просторные квартиры с гардеробными, большими кухнями-гостиными и потолками более трех метров; охраняемая территория; подземный паркинг с подъемом на лифте на любой этаж.

«Русский дом» находится в шаге от Невского проспекта. Неорусский архитектурный стиль раннего модерна, основанный на опыте древнерусского зодчества и характерный для зданий, построенных на рубеже ХIХ-ХX веков, делает дом яркой доминантой. Разновысокие объемы, связанные в единую композицию, разбивка фасадных плоскостей по горизонтали с выделением цокольной и венчающей частей, остроконечные крыши, стилизация под резьбу на фасадах – основные черты этого интереснейшего стиля. Завершение строительства и передача ключей от квартир – в этом году.

Сроки акции – 01.02.2018г. – 28.02.2018г., организатор ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», юр.адрес : 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, лит. Б, пом. 29Н (310), ИНН/ОГРН: 7826090547/ 1027810227884, Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться на сайте http://www.lsr.ru/ тел (812) 325-01-01

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс VERONA – застройщик ОАО "СКВ СПб", проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/verona/documents/



Жилой комплекс Русский дом – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/russkiy-dom/documents/