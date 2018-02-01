Вишневский: Общественников пустят на стройку на Фарфоровском кладбище

Активисты смогут проинспектировать стройку у Фарфоровского кладбища, сообщил 1 февраля «Фонтанке» депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

По его словам, в этом его лично заверил вице-губернатор Игорь Албин. «КГИОП и Комитету по предпринимательству и потребительскому рынку дана команда обеспечить присутствие общественников (ВООПИиК и инициативная группа в защиту Фарфоровского кладбища) на территории, где «Ликострой» ведет строительные работы, чтобы зафиксировать возможное нахождение останков», – сообщил депутат.

30 января защитники бывшего кладбища от застройки разослали депутатам ЗакСа открытое письмо. В нем они просили остановить земляные работы на местах захоронений, нарушающие федеральный закон о погребении и похоронном деле. А также потребовали в случае начала любых земляных работ допуска на объект и присутствия представителей общественности.