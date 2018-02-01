Россиян предупреждают об «охоте» на них спецслужб США

Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, об опасности попасть в руки американских спецслужб.

Соответствующее сообщение опубликовано 1 февраля на официальном сайте дипведомства. «Американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру», – говорится в сообщение МИДа. По подсчетам дипломатов, всего уже более 40 россиян были задержаны спецслужбами США. Только в 2017 году по запросам Вашингтона за рубежом арестовали более десяти граждан России. В качестве примера МИД приводит задержания в Испании Станислава Лисова и Петра Левашова, в Латвии – Юрия Мартышева, в Канаде – Р. Мансурова, в Греции – Александра Винника.

Некоторые случаи в МИДе считают вопиющими — например, задержания Константина Ярошенко и Романа Селезнева там назвали «похищением».

«Разными методами, в том числе прямыми угрозами, их пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам. Именно так случилось с упомянутым К.В. Ярошенко и российским предпринимателем В.А. Бутом», – подчеркнули в МИДе.

В ведомстве настоятельно советуют россиянам, едущим за рубеж, «тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов».