Россиян предупреждают об «охоте» на них спецслужб США
Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, об опасности попасть в руки американских спецслужб.
Соответствующее сообщение опубликовано 1 февраля на официальном сайте дипведомства. «Американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру», – говорится в сообщение МИДа. По подсчетам дипломатов, всего уже более 40 россиян были задержаны спецслужбами США. Только в 2017 году по запросам Вашингтона за рубежом арестовали более десяти граждан России. В качестве примера МИД приводит задержания в Испании Станислава Лисова и Петра Левашова, в Латвии – Юрия Мартышева, в Канаде – Р. Мансурова, в Греции – Александра Винника.
Некоторые случаи в МИДе считают вопиющими — например, задержания Константина Ярошенко и Романа Селезнева там назвали «похищением».
«Разными методами, в том числе прямыми угрозами, их пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам. Именно так случилось с упомянутым К.В. Ярошенко и российским предпринимателем В.А. Бутом», – подчеркнули в МИДе.
В ведомстве настоятельно советуют россиянам, едущим за рубеж, «тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов».
Справка:
Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. В Америке его обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию. Интересно, что в России Винник также заочно арестован по делу о мошенничестве.
Станислав Лисов был задержан в Испании 13 января. США подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для кражи банковских данных.
Петра Левашова также задержали в Испании по подозрению в киберпреступлениях.
Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.
Виктор Бут в апреле 2012 года был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал. Бизнесмен был арестован в марте 2008 года в Таиланде по запросу Вашингтона.
Сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Романа Селезнева признали виновным в участии с 2009 года в организованной группе мошенников Carder.su, которая похищала средства с кредитных карт. Ущерб от деятельности этой группы оценивается почти в 51 миллион долларов. Селезнев был задержан в 2014 году на Мальдивах по запросу США.